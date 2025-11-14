Sinop’ta 80 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi — Boyabat’ta Operasyon

Sinop’ta 80 litre etil alkol ele geçirildi
Boyabat ilçesinde gerçekleştirilen operasyonun ayrıntıları
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Boyabat ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda 80 litre etil alkol ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak 1 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.
Konuya ilişkin soruşturma ve işlemler, yetkili birimlerce devam etmektedir.
