Sinop’ta 80 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi — Boyabat’ta Operasyon

Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen operasyonda 80 litre etil alkol ele geçirildi; 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 16:37
Sinop’ta 80 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi — Boyabat’ta Operasyon

Sinop’ta 80 litre etil alkol ele geçirildi

Boyabat ilçesinde gerçekleştirilen operasyonun ayrıntıları

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Boyabat ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda 80 litre etil alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Konuya ilişkin soruşturma ve işlemler, yetkili birimlerce devam etmektedir.

SİNOP’TA 80 LİTRE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ. OLAYLA İLGİLİ 1 ŞÜPHELİ ŞAHIS HAKKINDA GEREKLİ YASAL...

SİNOP’TA 80 LİTRE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ. OLAYLA İLGİLİ 1 ŞÜPHELİ ŞAHIS HAKKINDA GEREKLİ YASAL İŞLEMLER BAŞLATILDI.

İLGİLİ HABERLER

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tayland’dan Türkiye’ye 1 Ton 508 Kilogram Skunk: 1 Milyar Liralık Sevkiyat Yakalandı
2
Ordu'da Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı
3
Kayseri'de Uydu Anteni Satışları Düşüyor: 45 Yıllık Esnaftan Dijitalleşme Yorumu
4
Kayseri'de Özel Tekden Hastanesi'ne Fazla Ücret Kararı: 33 bin 468 TL İade
5
Mersin'de Hakan Turan cinayeti: İki sanığa 22 yıl 11 ay hapis
6
Alpedo'daki 'bakteri' iddiası asılsız çıktı — Tarım ve Orman Bakanlığı onayladı
7
Samsun'da Kız Kardeşine Bıçak Dayayan Kasap Tutuklandı

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı