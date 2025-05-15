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Sinop'ta 'Cep Telefonsuz Aile Pikniği' Coşkusu!

Sinop'ta Aile Haftası kapsamında düzenlenen piknikte dijital bağımlılığa dikkat çekildi ve aile bağları güçlendirildi.

Yayın Tarihi: 15.05.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 15:31
Sinop'ta 'Cep Telefonsuz Aile Pikniği' Coşkusu!

Sinop'ta Aile Haftası Kapsamında Unutulmaz Piknik

Sinop'ta Aile Haftası çerçevesinde düzenlenen "cep telefonsuz aile pikniği" etkinliği, dijital bağımlılığa dikkat çekmek ve aile bağlarını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi. Piknikte katılımcıların cep telefonları, alan girişinde görevli personel tarafından toplandı.

Etkinlik Hamsilos Tabiat Parkı'nda Gerçekleşti

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik, Hamsilos Tabiat Parkı içindeki Akliman Mesire Alanı'nda yapıldı. Aileler, bu eşsiz doğa ortamında çocuklarıyla birlikte keyifli anlar yaşama imkanı buldular.

Ebeveynler, dijital cihazlarından bir süreliğine uzaklaşarak, kendi aralarında sohbet ederek çocuklarıyla oyunlar oynadı. Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım, dijital bağımlılığın tüm yaş gruplarını etkileyen bir sorun haline geldiğini belirtti.

Yıldırım, 2025 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlatarak, bu doğrultuda etkinlikler düzenlediklerini ifade etti. Katılımcıları kısa bir süreliğine de olsa dijital dünyadan uzaklaştırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Ailelerin Memnuniyeti

Yıldırım, "Dijital bağımlılık, ailelerimizin en fazla yaşadığı problemler arasında. Bugün, ailelerimiz ve çocuklarımız bu etkinlikten memnuniyet duydular." şeklinde konuştu.

Manisa'dan Sinop'a gezmeye gelen Hasan Hüseyin Seyhan ise, çocuklarıyla birlikte böyle bir etkinlikte bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Seyhan, "Çocuklarımızla vakit geçirmek çok önemli. Bu tür etkinlikler, onların enerjilerini atmalarını sağlıyor ve aile bağlarını güçlendiriyor." dedi.

Sinop'ta Aile Haftası kapsamında düzenlenen piknikte, dijital bağımlılığa dikkati çekmek ve güçlü...

Sinop'ta Aile Haftası kapsamında düzenlenen piknikte, dijital bağımlılığa dikkati çekmek ve güçlü aile ilişkilerini teşvik etmek amacıyla, katılımcıların cep telefonları piknik alanına girişte görevliler tarafından toplandı. Kentte, Aile Haftası dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce aile pikniği düzenlendi. Hamsilos Tabiat Parkı içindeki Akliman Mesire Alanı'nda yapılan etkinlikte, aileler çocuklarıyla birlikte gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

Sinop'ta Aile Haftası kapsamında düzenlenen piknikte, dijital bağımlılığa dikkati çekmek ve güçlü...

Sinop'ta Aile Haftası kapsamında düzenlenen piknikte, dijital bağımlılığa dikkati çekmek ve güçlü aile ilişkilerini teşvik etmek amacıyla, katılımcıların cep telefonları piknik alanına girişte görevliler tarafından toplandı. Kentte, Aile Haftası dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce aile pikniği düzenlendi. Hamsilos Tabiat Parkı içindeki Akliman Mesire Alanı'nda yapılan etkinlikte, aileler çocuklarıyla birlikte gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

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