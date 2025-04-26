Sinop'ta Elektrik Akımına Kapılan Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Sinop'ta Trajik Elektrik Kazası

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Keş köyünde gerçekleşen üzücü bir olayda, Yunus Akıncı (38) elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Akıncı, ağaç budama işlemi sırasında elektrik teline temas etti ve akıma kapılarak düştü.

Olayın Gelişimi

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi. Yaralı olarak ambulansa alınan Akıncı, Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, Yunus Akıncı kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bu trajik olay, hem aile dostları hem de köy halkı arasında derin bir üzüntü yarattı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.