DOLAR
38,4 0%
EURO
43,69 0%
ALTIN
4.094,52 -0,11%
BITCOIN
3.619.824,11 0,67%

Sinop'ta Elektrik Akımına Kapılan Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Sinop'un Türkeli ilçesinde elektrik akımına kapılan 38 yaşındaki Yunus Akıncı, hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 21:19
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 21:19
Sinop'ta Elektrik Akımına Kapılan Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Sinop'ta Trajik Elektrik Kazası

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Keş köyünde gerçekleşen üzücü bir olayda, Yunus Akıncı (38) elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Akıncı, ağaç budama işlemi sırasında elektrik teline temas etti ve akıma kapılarak düştü.

Olayın Gelişimi

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi. Yaralı olarak ambulansa alınan Akıncı, Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, Yunus Akıncı kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bu trajik olay, hem aile dostları hem de köy halkı arasında derin bir üzüntü yarattı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Sinop'un Türkeli ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABERLER

Aydınlılar için Ücretsiz Deprem Dayanıklılığı Hizmeti Başlatıldı

Trabzon'da KPSS Barajı Çöktü! 65 Puanla Memur Alımı Başlıyor

AFAD'dan Son Dakika: Artçı Depremler Üzerine Açıklama!

Devletten Emekli Olma Müjdesi: Prim Desteği ve Erken Emeklilik Fırsatları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de Otomobil Engelli Araca Çarptı: Ağır Yaralı
2
Büyükçekmece'de Müteahhit Tarafından Silahla Vurulan Bir Kişi Hayatını Kaybetti
3
Mardin 1969 Spor, 2. Lig'e Yükselmenin Gururunu Yaşıyor
4
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Turizm Vurgusu: Erzurum 2025 EİT Turizm Başkenti Olacak
5
Manisa'da Viyadük İnşaatında Çökme: 9 İşçi Yaralandı
6
Alanya'daki Mobilya Atölyesinde Yangın: Hasar Var
7
Kocaeli'de Hafif Ticari Araç ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Manisa'dan Tarihi Destek Paketi: Çiftçilere Gübre Desteği!

HGS Gişe Skandalı: Hızlı Geçiş Ehliyete Mal Olabilir!

İzmir ve İstanbullulara Yüzde 5 Peşinatla Ev Sahibi Olma Fırsatı

Aydınlılar için Ücretsiz Deprem Dayanıklılığı Hizmeti Başlatıldı

Trabzon'da KPSS Barajı Çöktü! 65 Puanla Memur Alımı Başlıyor

Kamu İşçilerine Umut Olan Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri: 3. Tur Tamamlandı!

TCKN Sonu '0' Olan Çiftçilere Destek Ödemeleri Bugün Başlıyor!

Devletten Emekli Olma Müjdesi: Prim Desteği ve Erken Emeklilik Fırsatları

AFAD'dan Son Dakika: Artçı Depremler Üzerine Açıklama!

Hakkari, Şırnak ve Van İçin Kırmızı Alarm: Fırtına Uyarısı Geldi!

Kastamonu'ya 23 Milyonluk Su Desteği ile Çiftçilerin Kaderi Yeniden Yazılıyor

Yalova ve Erzurum'da Belediyeler 100 Personele Kapı Açıyor