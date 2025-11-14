Sinop'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü

Sinop'un Ayancık ilçesinde kontrolden çıkan 57 EE 850 plakalı otomobil Akgöl mevkisinde uçuruma yuvarlandı; sürücü Ramazan Şahin (68) hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 20:12
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 20:12
Akgöl mevkisinde hayatını kaybeden sürücü Ramazan Şahin

Sinop’un Ayancık ilçesine bağlı Çangal yolu üzerindeki Akgöl mevkisinde gece meydana gelen kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Ramazan Şahin (68) yönetimindeki 57 EE 850 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak metrelerce yükseklikteki uçurumdan yuvarlandı.

Gece boyunca Şahin’den haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirerek kayıp ihbarı verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

Yapılan detaylı arama sonucunda, otomobilin Çangal yolu üzerindeki Akgöl mevkisindeki uçurumda olduğu tespit edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araç içinde bulunan sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

