Sinop'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü
Akgöl mevkisinde hayatını kaybeden sürücü Ramazan Şahin
Sinop’un Ayancık ilçesine bağlı Çangal yolu üzerindeki Akgöl mevkisinde gece meydana gelen kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, Ramazan Şahin (68) yönetimindeki 57 EE 850 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak metrelerce yükseklikteki uçurumdan yuvarlandı.
Gece boyunca Şahin’den haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirerek kayıp ihbarı verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.
Yapılan detaylı arama sonucunda, otomobilin Çangal yolu üzerindeki Akgöl mevkisindeki uçurumda olduğu tespit edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araç içinde bulunan sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
SİNOP’UN AYANCIK İLÇESİNDE DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN OTOMOBİLİN UÇURUMA YUVARLANMASIYLA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.