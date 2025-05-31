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Sinop'ta Seyir Halindeki Otomobil Yangınında Büyük Tehlike

Sinop'un Boyabat ilçesinde seyir halindeki otomobil alev aldı, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 21:43
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 21:43
Sinop'ta Seyir Halindeki Otomobil Yangınında Büyük Tehlike

Sinop'ta Seyir Halindeki Otomobil Yangını

Sinop'un Boyabat ilçesinde, Furkan Demirkol yönetimindeki 57 ABF 001 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Olay, ilçenin Osmanköy mevkisinde gerçekleşti.

Yangını fark eden sürücü, durumu hızlı bir şekilde değerlendirerek aracını yol kenarına çekti ve itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Ne yazık ki, yapılan müdahaleye rağmen otomobil, yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince...

Sinop'un Boyabat ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sinop'un Boyabat ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince...

Sinop'un Boyabat ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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