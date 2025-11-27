Sinop'ta tütün denetimlerinde 112 ihlal, 15 bin 575 kontrol

Yayın Tarihi: 27.11.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 14:24
Ocak–Kasım 2025 denetim sonuçları

Sinop genelinde kapalı alanlarda tütün ürünleri kullanımını önlemeye yönelik denetimler kesintisiz şekilde devam ediyor. 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun kapsamında yürütülen çalışmalarda, Ocak–Kasım 2025 döneminde görevli 20 personel tarafından 15 bin 575 denetim gerçekleştirildi.

Yapılan kontrollerde 112 ihlal tespit edilerek ilgili işletmelere mevzuata uygun şekilde yasal işlem uygulandı.

Denetimlerin hem rutin kontroller hem de vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda sürdüğü belirtildi. Ayrıca il ve ilçe ekipleri tarafından karşılıklı gerçekleştirilen çapraz denetimlerin de uygulamanın etkinliğini artırdığı ifade edildi.

Yetkililer, halk sağlığının korunması ve dumansız hava sahasının devamlılığının sağlanması amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

