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Sinop'ta Yavru Ayı Koruma Altına Alındı

Sinop'ta annesiz bulunan yavru ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 12:44
Sinop'ta Yavru Ayı Koruma Altına Alındı

Sinop'ta Yavru Ayı Doğada Tek Başına Bulundu

Sinop'un Türkeli ilçesinde, annesiz ve bitkin halde bir yavru ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince koruma altına alındı.

Hayvansever Erdoğan Filiz'in Duyarlılığı

Olay, Satı köyü'nde yaşandı. Köy sakini Erdoğan Filiz, hayvanlarını otlatmak için gittiği ormanlık alanda bir yavru ayı ile karşılaştı. Ayının yalnız olduğunu fark eden Filiz, yavru ayıyı yerinden alıp köy merkezine getirdi.

Doğa Koruma Ekiplerinin Müdahalesi

Filiz, daha sonra durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirdi. Ekipler, kısa sürede bölgeye gelerek yavru ayıyı teslim aldı.

Sağlığı İyi, Rehabilitasyona Alındı

Yavru ayı, Tarım ve Orman Bakanlığı Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Burada veteriner hekimlerce yapılan kontrollerde, yavru ayının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu tür olaylar, hayvanların korunması ve doğal yaşamın sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor.

Sinop'ta doğada annesiz ve bitkin bulunan ayı yavrusu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince...

Sinop'ta doğada annesiz ve bitkin bulunan ayı yavrusu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince koruma altına alındı.

Sinop'ta doğada annesiz ve bitkin bulunan ayı yavrusu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince...

Sinop'ta doğada annesiz ve bitkin bulunan ayı yavrusu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince koruma altına alındı.

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