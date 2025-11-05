Sinop'ta "Yeşil Vatan Seferberliği" Kapsamında Fidan Dağıtımı

Sinop Orman Bölge Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Yeşil Vatan Seferberliği" kapsamında Uğur Mumcu Meydanı'nda ücretsiz ortanca, mahlep, süs narı ve fıstık çamı fidanları dağıttı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 12:33
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 12:33
Etkinliği düzenleyen kurum

Sinop Orman Bölge Müdürlüğü, daha yeşil ve yaşanabilir bir çevre oluşturma hedefiyle, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ülke genelinde yürüttüğü "Yeşil Vatan Seferberliği" projesi çerçevesinde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Dağıtım noktası ve amaç

Şehrin en işlek noktalarından biri olan Uğur Mumcu Meydanı'nda kurulan stantta vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı. Etkinliğin amacı, kentteki yeşil dokuyu güçlendirmek ve bireyleri ağaçlandırma hareketine aktif olarak dahil etmek olarak açıklandı.

Dağıtılan fidan türleri

Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından özenle seçilen ve farklı ekolojik ile peyzaj değerine sahip fidanlar halka sunuldu. Dağıtılan türler arasında ortanca, mahlep, süs narı ve fıstık çamı fidanları yer aldı.

Yetkililerin çağrısı ve vatandaş tepkisi

Müdürlük yetkilileri, söz konusu etkinliklerin "Yeşil Vatan Seferberliği"'nin ruhunu yansıttığını vurgulayarak, tüm Sinopluları fidanlarını toprakla buluşturup büyüterek kampanyaya katkı sağlamaya davet etti. Vatandaşlar ise dağıtılan fidanları alırken çevreye katkı sağlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

