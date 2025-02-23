Sinop Üniversitesi'nde Eğitime Kar Engeli

Sinop Üniversitesi, kentte etkisini sürdüren kar yağışı sebebiyle bazı birimlerde yarın eğitime ara verileceğini açıkladı.

Üniversiteden yapılan resmi açıklamada, meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışının yarın da devam etmesinin beklendiği ifade edildi. Bu doğrultuda, üniversite yönetimi, il merkezi ile birlikte Gerze, Ayancık, Boyabat, Durağan ve Türkeli birimlerinde eğitim öğretime yarın için ara verilmesi kararını aldı.

Öğrencilerin ve personelin güvenliğinin ön planda tutulduğu bu kararın, hava koşullarının seyrine bağlı olarak gözden geçirileceği vurgulandı.