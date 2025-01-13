Sinop Valisi Özarslan, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasında

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı ve önemli anları değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 13:51
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 13:59
Sinop Valisi Özarslan, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasında

Sinop Valisi Özarslan, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Anadolu Ajansı'nın organize ettiği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, önemli ve anlamlı anların seçimine katkıda bulundu.

Bu yıl kısa sürede geniş bir katılım sağlayan oylama, Anadolu Ajansı'nın paylaşmış olduğu etkileyici fotoğraflarla dikkatleri çekiyor. Vali Özarslan, oylama süreci boyunca fotoğrafların derin anlamlarını ve ulusal meseleler üzerindeki etkilerini vurguladı.

Oylamaya katılımın yüksek olduğunu ve her yıl daha fazla sanatçının bu platformda yer aldığını belirten Vali Özarslan, Anadolu Ajansı'nı bu anlamda tebrik etti. Bu tür etkinliklerin daha fazla desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Oylamada seçilen karelerin, 2023 yılına damga vuran olayları ve duyguları yansıttığını sözlerine ekleyen Vali Özarslan, bu fotoğrafların toplumun hafızasında önemli bir yer tutacağını dile getirdi.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait...

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait...

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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