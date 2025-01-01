Sinop Valisi Özarslan, Yılbaşı Gecesi Güvenlik Güçlerini Ziyaret Etti

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, yılbaşı gecesi görev yapan polis ve jandarma ekiplerine moral ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında güvenlik tedbirleri hakkında bilgi alan Vali Özarslan, olayla ilgili olarak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil ve İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu ile birlikte güvenlik noktalarını gezdi.

Vali Özarslan, gerçekleştirdiği ziyaret sırasında güvenlik görevlilerinin çalışmalarını yakından takip etti ve sahada vatandaşların huzur ve güvenliği için özveriyle görev yaptıklarını vurguladı. Özarslan, emniyet güçlerine, "Gece gündüz demeden vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için görev yapan tüm personelimize teşekkür ediyorum. Vazifelerinde kolaylıklar diliyorum." diyerek minnetini sundu.

Ziyaretin yanı sıra Vali Özarslan, vatandaşlarla da bir araya gelerek yeni yıl dileklerini iletti ve onların yeni yıllarını kutladı.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, yılbaşı gecesi görev yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek tedbirler hakkında bilgi aldı.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, yılbaşı gecesi görev yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek tedbirler hakkında bilgi aldı.