Sırbistan'dan Arnavutluk, Kosova ve Hırvatistan'a Sert Tepki

Sırbistan, Arnavutluk, Kosova ve Hırvatistan'ın savunma işbirliğine tepki gösterdi. Vucic, anlaşmanın ihlal olduğunu savundu.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 13:50
Sırbistan'dan Arnavutluk, Kosova ve Hırvatistan'a Sert Tepki

Sırbistan, Bölgedeki Savunma İşbirliğine Tepki Gösterdi

Sırbistan, Arnavutluk, Kosova ve Hırvatistan arasında savunma alanında imzalanan işbirliği bildirisini sert bir dille eleştirdi. Bu işbirliği, ülkelerin savunma kabiliyetlerinin güçlendirilmesi, savunma sanayisi ve teknolojisinin geliştirilmesi ile bölgedeki askeri etkileşimin artırılmasını hedefliyor.

Vucic'ten Açıklama: "Bildiriyi İhlal Ediyorlar"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, imzalanan bildiri sonrası yaptığı açıklamada, bu ülkelerin 1996'daki Alt Bölgesel Silah Kontrolü Anlaşmasını ihlal ettiklerini öne sürdü. Vucic, Sırbistan'ın dışişleri bakanlıklarından konuyla ilgili açıklama talep edeceğini belirtti. "Mesajı aldık. Biz de ülkemizi savunmak için elimizden geleni yapacağız," dedi.

Hırvatistan ve Kosova'nın Yanıtı Sert Oldu

Sırbistan'ın açıklamalarına Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Bakanlık, Sırbistan makamlarının beyanlarını saldırgan ve tehditkar olarak nitelendirerek, bu tutumun kabul edilemez olduğunu vurguladı. Ayrıca, Sırbistan'ın uluslararası ilişkilere dair Kosova adına konuşma yetkisinin bulunmadığını ifade ettiler.

Hırvatistan Savunma Bakanı Ivan Anusic da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ülkesinin en son 35 yıl önce Belgrad ile istişare yaptığını, bunu yeniden tekrarlamayacaklarını duyurdu. "Hırvatistan, kiminle isterse onunla işbirliği yapabilir," dedi.

İşbirliği Bildirisi Tiran'da İmzalandı

Bölge ülkeleri arasındaki bu gerilime yol açan işbirliği bildirisi, 18 Mart tarihi itibarıyla Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Pirro Vengu, Ejup Maqedonci ve Ivan Anusic tarafından imzalandı.

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