Şırnak’a 11 Tam Donanımlı Ambulans Tahsis Edildi

Sağlık altyapısını güçlendirme adımları kapsamında, Sağlık Bakanlığı tarafından Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü'ne acil sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere 11 adet tam donanımlı ambulans tahsis edildi.

Hizmet kapasitesinde artış

Yeni ambulansların devreye girmesiyle birlikte, merkezde ve ilçelerde acil müdahale kapasitesinin önemli ölçüde artması bekleniyor. Özellikle kırsal bölgelerde ulaşım ve müdahale sürelerinin kısalması, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini güçlendirecek.

Siyasi değerlendirme ve teşekkür

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, yapılan tahsisin kente büyük katkı sağlayacağını belirterek, yatırım için Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na teşekkür etti. Tatar, yeni ambulansların Şırnak ve tüm ilçelere hayırlı olması temennisinde bulundu.

