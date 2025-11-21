Şırnak’a 11 Tam Donanımlı Ambulans Tahsis Edildi

Sağlık Bakanlığı, Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü'ne acil sağlık hizmetleri için 11 adet tam donanımlı ambulans tahsis etti.

Yayın Tarihi: 21.11.2025 15:33
Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 15:33
Şırnak’a 11 Tam Donanımlı Ambulans Tahsis Edildi

Şırnak’a 11 Tam Donanımlı Ambulans Tahsis Edildi

Sağlık altyapısını güçlendirme adımları kapsamında, Sağlık Bakanlığı tarafından Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü'ne acil sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere 11 adet tam donanımlı ambulans tahsis edildi.

Hizmet kapasitesinde artış

Yeni ambulansların devreye girmesiyle birlikte, merkezde ve ilçelerde acil müdahale kapasitesinin önemli ölçüde artması bekleniyor. Özellikle kırsal bölgelerde ulaşım ve müdahale sürelerinin kısalması, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini güçlendirecek.

Siyasi değerlendirme ve teşekkür

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, yapılan tahsisin kente büyük katkı sağlayacağını belirterek, yatırım için Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na teşekkür etti. Tatar, yeni ambulansların Şırnak ve tüm ilçelere hayırlı olması temennisinde bulundu.

ŞIRNAK’IN SAĞLIK ALTYAPISINI GÜÇLENDİRECEK ÖNEMLİ BİR ADIM DAHA ATILDI. SAĞLIK BAKANLIĞI...

ŞIRNAK’IN SAĞLIK ALTYAPISINI GÜÇLENDİRECEK ÖNEMLİ BİR ADIM DAHA ATILDI. SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ŞIRNAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 11 ADET TAM DONANIMLI AMBULANS TAHSİS EDİLDİ.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den İstanbul'da Kiralık Sosyal Konut: Rayiç Bedelin Yarısına 15 Bin Konut

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? MEB Son Kararı ve Anlamlı Mesajlar

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nazilli'de Tarlada Bulunan 100 mm Top Mermisi Kontrollü İmha Edildi
2
Erzurum'da Kaybolan Çoban Koyunların Arasında Hayatta Kaldı
3
Aydın'da Trafik Denetimi: 74 Sürücüye 598 bin 597 TL Ceza
4
Bodrum'da Kamusal Alanlar İşgallerden Arındırılıyor
5
Aydın'da 5 Kasa Zeytin Çalan Şüpheliler Yakalandı
6
Mardin Nusaybin'de 6 Yaşındaki Çocuğa Araç Çarptı: Ehliyetsiz Sürücü Kamerada

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? MEB Son Kararı ve Anlamlı Mesajlar

Batuhan Yener İzmit'te Şüpheli Ölüm: Nasıl Öldü?

Motorine Zam: İstanbul, Ankara, İzmir Yeni Fiyat Listesi

İstanbul 2025 Hız Limitleri: 84 Güzergâhta Yeni Sınırlar — Tam Liste

TOKİ'den İstanbul'da Kiralık Sosyal Konut: Rayiç Bedelin Yarısına 15 Bin Konut