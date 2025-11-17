Şırnak’ta 14 milyon 371 bin 590 liralık kaçakçılık: 2 tutuklama

Operasyonun ayrıntıları

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu kent merkezi ve 6 ilçede operasyon düzenledi.

2 şahsa ait ev, eklenti ve araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen ve piyasa değeri 14 milyon 371 bin 590 lira olan maddeler ele geçirildi.

Ele geçirilenler arasında 1 gram skunk, 2 gram esrar, 500 litre kaçak akaryakıt, 36 litre alkollü içecek, 58 adet cep telefonu, 80 bin 58 adet bandrolsüz sigara, 208 adet elektronik sigara ve likiti, 310 adet puro, 238 adet diğer elektronik eşya, 2 bin 143 adet muhtelif hırdavat malzemesi, bin 103 adet muhtelif tekstil malzemesi, 387 adet muhtelif kozmetik eşya ve 277 adet süs ve kozmetik eşya yer aldı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

