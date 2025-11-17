Şırnak’ta 14 milyon 371 bin 590 liralık kaçakçılık: 2 tutuklama

Şırnak’ta KOM ekiplerinin operasyonunda piyasa değeri 14 milyon 371 bin 590 lira olan kaçak malzeme ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 14:12
Şırnak’ta 14 milyon 371 bin 590 liralık kaçakçılık: 2 tutuklama

Şırnak’ta 14 milyon 371 bin 590 liralık kaçakçılık: 2 tutuklama

Operasyonun ayrıntıları

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu kent merkezi ve 6 ilçede operasyon düzenledi.

2 şahsa ait ev, eklenti ve araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen ve piyasa değeri 14 milyon 371 bin 590 lira olan maddeler ele geçirildi.

Ele geçirilenler arasında 1 gram skunk, 2 gram esrar, 500 litre kaçak akaryakıt, 36 litre alkollü içecek, 58 adet cep telefonu, 80 bin 58 adet bandrolsüz sigara, 208 adet elektronik sigara ve likiti, 310 adet puro, 238 adet diğer elektronik eşya, 2 bin 143 adet muhtelif hırdavat malzemesi, bin 103 adet muhtelif tekstil malzemesi, 387 adet muhtelif kozmetik eşya ve 277 adet süs ve kozmetik eşya yer aldı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞIRNAK İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ TARAFINDAN, KET MERKEZİ VE İLÇELERİNDE KAÇAKÇILIK...

ŞIRNAK İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ TARAFINDAN, KET MERKEZİ VE İLÇELERİNDE KAÇAKÇILIK OPERASYONU DÜZENLEDİ. DÜZENLENEN OPERAYONLARDA 14 MİLYON TL DEĞERİNDE KAÇAK MALZEME ELE GEÇİRİLİRKEN, GÖZ ALTINA ALINAN 2 ŞAHIS TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

ŞIRNAK İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ TARAFINDAN, KET MERKEZİ VE İLÇELERİNDE KAÇAKÇILIK...

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arakçi: 12 Gün Sonra "Artık Daha Güçlüyüz" — Diplomasi ve Nükleer Tartışma
2
İstanbul Vadi Evleri 2. Etap Kura Çekimi 19 Kasım'da
3
Biosun Bilecik Entegre Katı Atık Tesisi Yalova Birliği tarafından ‘Örnek Tesis’ seçildi
4
Tatvan Müftülüğü Aile Danışmanlık Merkezi Açılıyor
5
Sakarya Akyazı'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
6
Türk Kızılay'dan Sudan'a Acil Yardım
7
Niğde'de Pastırma Şüphesi: 5 Kişi Hastaneye Başvurdu

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler