Şırnak'ta Baltayla Saldırı: Ömer Kayar Hayatını Kaybetti

Bahçelievler Mahallesi, 03.30'da çıkan tartışma ölümle sonuçlandı

Edinilen bilgilere göre, merkez Bahçelievler Mahallesi'nde saat 03.30 sularında, Ömer Kayar ile R.N. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Tartışma sırasında R.N., eline geçirdiği balta ile Ömer Kayar'ın kafasına vurup olay yerinden kaçtı. Devriye gezen polis ekiplerinin anonsu üzerine olay yerine sağlık ve asayiş ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede, Kayar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheli, 400 kişilik özel bir ekibin titiz çalışması sonucu Cizre ilçesinde saklandığı evde yakalandı.

Şüphelinin, daha önce de bir gece bekçisiyle tartışma yaşadığı ve silahla yaralandığı belirlendi.

ŞIRNAK'TA BİR KİŞİ, GECE YARISI SOKAKTA TARTIŞI ŞAHSI BALTAYLA ÖLDÜREREK KAYIPLARA KARIŞTI.