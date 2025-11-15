Şırnak'ta Baltayla Saldırı: Ömer Kayar Hayatını Kaybetti

Şırnak merkez Bahçelievler Mahallesi'nde 03.30'da çıkan tartışmada R.N.'nin baltayla saldırısı sonucu Ömer Kayar hayatını kaybetti; şüpheli Cizre'de yakalandı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 14:48
Bahçelievler Mahallesi, 03.30'da çıkan tartışma ölümle sonuçlandı

Edinilen bilgilere göre, merkez Bahçelievler Mahallesi'nde saat 03.30 sularında, Ömer Kayar ile R.N. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Tartışma sırasında R.N., eline geçirdiği balta ile Ömer Kayar'ın kafasına vurup olay yerinden kaçtı. Devriye gezen polis ekiplerinin anonsu üzerine olay yerine sağlık ve asayiş ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede, Kayar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheli, 400 kişilik özel bir ekibin titiz çalışması sonucu Cizre ilçesinde saklandığı evde yakalandı.

Şüphelinin, daha önce de bir gece bekçisiyle tartışma yaşadığı ve silahla yaralandığı belirlendi.

