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Şırnak'ta İstihdam Sorunu Giderek Büyüyor

DEM Parti Milletvekili İrmez, Şırnak'taki istihdam sorunlarına dikkat çekti ve çözüm önerileri sundu.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 14:30
Şırnak'ta İstihdam Sorunu Giderek Büyüyor

İstihdam Sorunu Gündemde

DEM Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, genç nüfusun önemli bir artış gösterdiği Şırnak ilinde istihdam sorunlarının ciddi boyutlara ulaştığını dile getirdi. İrmez, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlediği basın toplantısında, kentin ekonomik durumunu ele aldı.

Ekonomik Kıskançlık

Şehir, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekonomik göstergelerde son sıralarda yer aldığını belirten İrmez, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerini kullanarak, yasal takibe düşen banka borçları sıralamasında da ilk sıralarda bulunduğunu ifade etti.

Genç Nüfus ve İstihdam Oranı

Genç nüfus oranının en fazla arttığı illerden biri olan Şırnak, aynı zamanda en düşük istihdam oranına sahip şehirlerin başında gelmektedir. İrmez, bu duruma dikkat çekerek, devlet kurumlarında liyakat esasına dayalı işe alımların yapılmasını talep etti.

Çözüm Önerileri

İrmez, bu sorunların çözülmesi adına ilgili mercilerden adımlar atılmasını istedi. Şırnak'ın ekonomik kalkınması için daha fazla destek ve politikaların oluşturulması gerektiğini vurguladı.

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