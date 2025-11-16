Şırnak’ta Kaçakçılık Operasyonu: 2 milyon 200 bin liralık mal ele geçirildi

Şırnak'ta düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 200 bin lira olan kaçak ürünler ele geçirildi; 1 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 11:29
İstihbaratlı takip sonucu depoya baskın: Çok sayıda sigara, telefon ve nargile tütünü ele geçirildi

Şırnak’ta kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 200 bin lira olan çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde yapılan istihbarat, teknik ve fiziki takip sonucu, gümrük kaçağı malzemelerin olduğu bir depoya operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 600 paket gümrük kaçağı sigara, 67 adet cep telefonu, 39 kilogram nargile tütünü, 100 adet elektronik sigara ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 100 bin lira ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 şüpheli göz altına alındı. 1 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, diğer 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

