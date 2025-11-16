Şırnak'ta Kar Etkili: Beytüşşebap 50 cm'yi Aştı, Habur Çayı Debisi Yükseldi

Şırnak beyaza büründü
İki gündür etkili olan şiddetli yağış, Şırnak'ta yerini kara bıraktı. Sağanak yağışın ardından yükselen sıcaklık farkları ve soğumanın etkisiyle yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.
Beytüşşebap ve yüksek mahallelerde yoğun kar
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kar kalınlığı 30 santimetreye yaklaştı. İlçenin yüksek bölgelerinden Faraşin, Kerkül ve Tuzluca mahallelerinde kar kalınlığı 50 santimi aştı. İlçe merkezi de geniş alanlarda beyaz örtüyle kaplandı.
Kapanan yollar ve müdahale çalışmaları
İlçe Özel İdare ekipleri ile karla mücadele birimleri, kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı. Ekipler öncelikli güzergahları temizleyerek ulaşımın sağlanması için yoğun mesai yürütüyor.
Su seviyelerinde artış
Sağanak yağışın sonucu olarak Habur Çayının debisi yükseldi, yetkililer su seviyesindeki artışı takip ediyor.
ŞIRNAK'TA İKİ GÜNDÜR ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞ YERİNİ KAR'A BIRAKTI. HER YER BEYAZA BÜRÜNDÜ.