Şırnak'ta Kar Etkili: Beytüşşebap 50 cm'yi Aştı, Habur Çayı Debisi Yükseldi

Şiddetli yağış yerini kara bıraktı; Beytüşşebap'ta kar 50 cm'yi aştı, köy yolları kapandı, Habur Çayı debisi yükseldi.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 10:48
Şırnak'ta Kar Etkili: Beytüşşebap 50 cm'yi Aştı, Habur Çayı Debisi Yükseldi

Şırnak beyaza büründü

İki gündür etkili olan şiddetli yağış, Şırnak'ta yerini kara bıraktı. Sağanak yağışın ardından yükselen sıcaklık farkları ve soğumanın etkisiyle yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

Beytüşşebap ve yüksek mahallelerde yoğun kar

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kar kalınlığı 30 santimetreye yaklaştı. İlçenin yüksek bölgelerinden Faraşin, Kerkül ve Tuzluca mahallelerinde kar kalınlığı 50 santimi aştı. İlçe merkezi de geniş alanlarda beyaz örtüyle kaplandı.

Kapanan yollar ve müdahale çalışmaları

İlçe Özel İdare ekipleri ile karla mücadele birimleri, kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı. Ekipler öncelikli güzergahları temizleyerek ulaşımın sağlanması için yoğun mesai yürütüyor.

Su seviyelerinde artış

Sağanak yağışın sonucu olarak Habur Çayının debisi yükseldi, yetkililer su seviyesindeki artışı takip ediyor.

ŞIRNAK'TA İKİ GÜNDÜR ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞ YERİNİ KAR'A BIRAKTI. HER YER BEYAZA...

ŞIRNAK'TA İKİ GÜNDÜR ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞ YERİNİ KAR'A BIRAKTI. HER YER BEYAZA BÜRÜNDÜ.

ŞIRNAK'TA İKİ GÜNDÜR ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞ YERİNİ KAR'A BIRAKTI. HER YER BEYAZA...

İLGİLİ HABERLER

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fuar Aydın binlerce vatandaşı üreticilerle buluşturuyor
2
Elazığ'da Trafik Kazası: Rızaiye Mahalle’si Pertek Cadde’sinde 1 Yaralı
3
Dengbejlik Diyarbakır'da Gençlerin İlgisini Kaybediyor
4
Şırnak’ta Kaçakçılık Suçundan 2 Yıl 6 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
5
Şehit Annesinin Çağrısı Tunceli'de 14 Yaşındaki Gençte Karşılık Buldu
6
Kayseri'de Mevsimin İlk Karı: Büyükşehir 79 Araç, 160 Personelle Seferber
7
Çanakkale'de 'Yıldırım-2025' Seferberlik Tatbikatı İcra Edildi

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?