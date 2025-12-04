Şırnak'ta Sınırdaki Öğrencilere Pasta Sürprizi

Hayırsever polis ve gönüllülerden anlamlı destek

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde eğitim gören öğrenciler, hayırsever tarafından gönderilen pastalarla unutulmaz bir gün yaşadı.

Yaptığı çalışmalarla tanınan polis memuru Mustafa Şahin, engellilere akülü sandalye gönderirken çocukları da unutmadı. Şahin, sınırın sıfır noktasında bulunan Beytüşşebap ve Uludere'deki öğrencilere, gönüllülerin desteği ile pasta gönderdi.

Pastalarını alan öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu; öğrenciler destekleri için Mustafa Şahin'e teşekkür etti.

POLİS MEMURU MUSTAFA ŞAHİN KUZEY IRAK SINIRININ SIFIR NOKTASINDA BULUNAN ÇOCUKLARA PASTA İKRAMINDA BULUNDU. ÜLKENİN DÖRT BİR YANINDA HAYATA GEÇİRİLEN PROJE ŞIRNAK’TA HAYAT BULDU.