Şırnak'ta Sınırdaki Öğrencilere Pasta Sürprizi

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerindeki öğrencilere, hayırsever polis Mustafa Şahin ve gönüllülerin gönderdiği pastalarla sürpriz yapıldı.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 11:17
Hayırsever polis ve gönüllülerden anlamlı destek

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde eğitim gören öğrenciler, hayırsever tarafından gönderilen pastalarla unutulmaz bir gün yaşadı.

Yaptığı çalışmalarla tanınan polis memuru Mustafa Şahin, engellilere akülü sandalye gönderirken çocukları da unutmadı. Şahin, sınırın sıfır noktasında bulunan Beytüşşebap ve Uludere'deki öğrencilere, gönüllülerin desteği ile pasta gönderdi.

Pastalarını alan öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu; öğrenciler destekleri için Mustafa Şahin'e teşekkür etti.

