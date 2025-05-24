Şırnak'ta Trafik Faciası: 3 Ölü, 3 Yaralı

Şırnak'ta Şarampole Devrilen Araçta Can Pazarı

Şırnak’ta hafif ticari araç sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza, Şırnak-Cizre kara yolu tünel mevkiinde gerçekleşti.

61 yaşındaki Mehmet Aytaş'ın kullandığı 06 EB 4237 plakalı araçta bulunanların durumu içler acısıydı. Olay yerine intikal eden sağlık ve güvenlik ekipleri, Nesrin (26), Azime (64) ve Sibel Aytaş’ın olay yerinde yaşamlarını yitirdiğini belirledi.

Yaralıların Durumu Kritik

Aynı kazada yaralanan sürücü Mehmet Aytaş ile Leyla (29) ve Ceylan Aytaş (27), sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Cenaze Töreni ve Defin Bilgileri

Öte yandan, Şırnak Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen otopsi işlemlerinin ardından Azime Aytaş ile kızları Nesrin ve Sibel Aytaş’ın cenazeleri ailelerine teslim edildi. Cenazeler, Silopi ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki Mekke Camisi'nde kılınan namazın ardından Başak Mezarlığı’na defnedildi.

Aile, Silopi ilçesinden Şırnak merkeze akraba ziyareti için gitmişti.

Vali Ekici'den Taziye Mesajı

Şırnak Valisi Birol Ekici, sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayımlayarak, "Şırnak-Cizre kara yolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.

Şırnak’ta hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Azime Aytaş ile kızları Nesrin ve Sibel Aytaş'ın cenazesi ailelerine teslim edildi. Silopi ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki Mekke Camisi'nde kılınan namazın ardından cenazeler Başak Mezarlığı’nda defnedildi.

Şırnak’ta hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Azime Aytaş ile kızları Nesrin ve Sibel Aytaş'ın cenazesi ailelerine teslim edildi. Silopi ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki Mekke Camisi'nde kılınan namazın ardından cenazeler Başak Mezarlığı’nda defnedildi.