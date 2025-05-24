DOLAR
38,77 0%
EURO
44,08 0%
ALTIN
4.201,78 -0,01%
BITCOIN
4.227.441,29 -0,66%

Şırnak'ta Trafik Faciası: 3 Ölü, 3 Yaralı

Şırnak’ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayata veda ederken, 3 kişi ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 17:55
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 18:05
Şırnak'ta Trafik Faciası: 3 Ölü, 3 Yaralı

Şırnak'ta Şarampole Devrilen Araçta Can Pazarı

Şırnak’ta hafif ticari araç sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza, Şırnak-Cizre kara yolu tünel mevkiinde gerçekleşti.

61 yaşındaki Mehmet Aytaş'ın kullandığı 06 EB 4237 plakalı araçta bulunanların durumu içler acısıydı. Olay yerine intikal eden sağlık ve güvenlik ekipleri, Nesrin (26), Azime (64) ve Sibel Aytaş’ın olay yerinde yaşamlarını yitirdiğini belirledi.

Yaralıların Durumu Kritik

Aynı kazada yaralanan sürücü Mehmet Aytaş ile Leyla (29) ve Ceylan Aytaş (27), sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Cenaze Töreni ve Defin Bilgileri

Öte yandan, Şırnak Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen otopsi işlemlerinin ardından Azime Aytaş ile kızları Nesrin ve Sibel Aytaş’ın cenazeleri ailelerine teslim edildi. Cenazeler, Silopi ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki Mekke Camisi'nde kılınan namazın ardından Başak Mezarlığı’na defnedildi.

Aile, Silopi ilçesinden Şırnak merkeze akraba ziyareti için gitmişti.

Vali Ekici'den Taziye Mesajı

Şırnak Valisi Birol Ekici, sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayımlayarak, "Şırnak-Cizre kara yolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.

Şırnak’ta hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti...

Şırnak’ta hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Azime Aytaş ile kızları Nesrin ve Sibel Aytaş'ın cenazesi ailelerine teslim edildi. Silopi ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki Mekke Camisi'nde kılınan namazın ardından cenazeler Başak Mezarlığı’nda defnedildi.

Şırnak’ta hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti...

Şırnak’ta hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Azime Aytaş ile kızları Nesrin ve Sibel Aytaş'ın cenazesi ailelerine teslim edildi. Silopi ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki Mekke Camisi'nde kılınan namazın ardından cenazeler Başak Mezarlığı’nda defnedildi.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da Tufan Kapıda: Meteoroloji Uyardı!

Bakan Kurum'dan Depozito Destekleri: Yeni Sistemle Cebinize Katkı

İBB'de 4. Dalga Yolsuzluk Operasyonu: Yeni Gözaltılar!

İzmir'de Meteorolojiden Kritik Uyarı: Kavurucu Sıcaklar Sonrasında Sağanak Yağış!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Soylu: 'Terör Örgütlerinin Kendini Feshetmesi Önemli Bir İştir!'
2
MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Tuzlife Otel Açılışında Çankırı İçin Vizyonunu Paylaştı
3
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Tokat İl Başkanlığı'nı Ziyaret Etti
4
Afyonkarahisar'da Feci Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı
5
Almanya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlaması
6
Havza'da 1. Ulusal Kaplıca Sempozyumu Gerçekleştirildi
7
Bosna Hersek'te Türk Mutfağı Haftası Rüzgarı

Ceyhan Nehri'nde SOS Alarmı: Adanalılar Çözüm Bekliyor

İstanbullular Dikkat! 25 Mayıs'ta Elektrik Kesintileri Sizi Bekliyor

Bakan Kurum'dan Depozito Destekleri: Yeni Sistemle Cebinize Katkı

Ankara'dan Bayram Desteği: Ebeveynler ve Çocuklar İçin Kıyafet Yardımı

Manisa'da Promosyon İhalesi: 65.500 TL Ödeme Müjdesi

Samsun'da Tufan Kapıda: Meteoroloji Uyardı!

Ankara'da Taksi Fiyatlarına Büyük Zam: Cebinizi Yakacak Detaylar

Erdoğan'dan Rekor Kredi Paketi Müjdesi: Ekonomi Canlanıyor!

Temmuz'da Çalışanlara Kıdem Tazminatı Müjdesi: 77.960 TL Artış!

Kütahya'ya 187 Milyon TL KÖYDES Desteği! Bakan Kurum'dan Müjde

İzmir'de Meteorolojiden Kritik Uyarı: Kavurucu Sıcaklar Sonrasında Sağanak Yağış!

İBB'de 4. Dalga Yolsuzluk Operasyonu: Yeni Gözaltılar!