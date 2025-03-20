Şırnak Valisi Birol Ekici, TPAO Çalışanlarıyla İftarda Buluştu

Şırnak Valisi Birol Ekici, Gabar Dağı'ndaki TPAO personeliyle iftar gerçekleştirerek destek verdi.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 21:18
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 21:18
Şırnak Valisi Birol Ekici, TPAO Çalışanlarıyla İftarda Buluştu

Şırnak Valisi Birol Ekici, Gabar Dağı'ndaki Şehit Esma Çevik Üretim Kuyularında görev yapan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) çalışanlarıyla bir araya geldi. Bu anlamlı etkinlikte, Vali Ekici, yürütülen çalışmaları yerinde görmek üzere TPAO Şırnak Bölge Müdürü Oğuz Şahin ile birlikte incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından, iftar programında TPAO personeliyle buluşan Vali Ekici, çalışanlara başarılar dileyerek onlara moral desteği sağladı. Bu özel etkinlikte ayrıca Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, Vali Yardımcısı Talha Altuntaş, TPAO Genel Müdür Yardımcısı Umut Önder Su ve Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Osman Geliş de yer aldı.

Vali Ekici’nin TPAO çalışanlarıyla böyle bir organizasyon düzenlemesi, hem birlik ve beraberlik mesajı verirken, hem de enerjilerin bir arada olduğu bir atmosfer oluşturdu.

İLGİLİ HABERLER

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Muhalefet, Kendi İç Kavgalarını Ülkenin Meselesi Gibi Gösteriyor'
2
Gümüşhane'de Yoğun Kar Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi
3
Bakan Göktaş, Merkez Teşkilat Çalışanlarıyla İftar Yaptı
4
İBB Meclisi'nden Yolsuzluk Soruşturması Üzerine Eleştiriler
5
Erzincan'da 4,2 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti
6
Vakıf Temsilcileri İftarda Buluştu: İyilik ve Dayanışma Vurgusu
7
Alanya'da Park Halindeki Otomobil Yandı

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!