Şırnak Valisi Birol Ekici, TPAO Çalışanlarıyla İftarda Buluştu

Şırnak Valisi Birol Ekici, Gabar Dağı'ndaki Şehit Esma Çevik Üretim Kuyularında görev yapan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) çalışanlarıyla bir araya geldi. Bu anlamlı etkinlikte, Vali Ekici, yürütülen çalışmaları yerinde görmek üzere TPAO Şırnak Bölge Müdürü Oğuz Şahin ile birlikte incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından, iftar programında TPAO personeliyle buluşan Vali Ekici, çalışanlara başarılar dileyerek onlara moral desteği sağladı. Bu özel etkinlikte ayrıca Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, Vali Yardımcısı Talha Altuntaş, TPAO Genel Müdür Yardımcısı Umut Önder Su ve Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Osman Geliş de yer aldı.

Vali Ekici’nin TPAO çalışanlarıyla böyle bir organizasyon düzenlemesi, hem birlik ve beraberlik mesajı verirken, hem de enerjilerin bir arada olduğu bir atmosfer oluşturdu.