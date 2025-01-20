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Sis Dağı Yaylası'nda Mahsur Kalan 5 İşçi Kurtarıldı

Sis Dağı Yaylası'nda kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 5 işçi, Şalpazarı Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 18:18
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 18:32
Sis Dağı Yaylası'nda Mahsur Kalan 5 İşçi Kurtarıldı

Sis Dağı Yaylası'nda Yoğun Kar İşçileri Mahsur Bıraktı

Trabzon ve Giresun sınırlarında bulunan Sis Dağı Yaylası'nda etkili olan kar yağışı, bölgedeki yolları ulaşıma kapattı. Bu yoğun kar nedeniyle, yaylada yapımı devam eden bir turistik tesiste çalışan 5 işçi, dönüş yolunda tipi nedeniyle bulundukları panelvan içinde mahsur kaldı.

Yardım Çağrısı ve Kurtarma Operasyonu

İşçilerin durumunu fark eden ekipler, Şalpazarı Belediyesi’ni arayarak yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Şalpazarı Belediyesi ekipleri, yaklaşık 3 saat süren bir çalışma ile işçileri kurtarmayı başardı.

Güvenli bölgeye ulaşan işçiler, büyük bir rahatlama yaşadı. Başarılı kurtarma operasyonu, bölge halkı ve yetkililer tarafından sevgi ile karşılandı.

Trabzon ve Giresun sınırında yer alan Sis Dağı Yaylası'nda kar yağışının ardından mahsur kalan 5...

Trabzon ve Giresun sınırında yer alan Sis Dağı Yaylası'nda kar yağışının ardından mahsur kalan 5 işçi, Şalpazarı Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

Trabzon ve Giresun sınırında yer alan Sis Dağı Yaylası'nda kar yağışının ardından mahsur kalan 5...

Trabzon ve Giresun sınırında yer alan Sis Dağı Yaylası'nda kar yağışının ardından mahsur kalan 5 işçi, Şalpazarı Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

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