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Sisi’den Ortadoğu İçin Kapsamlı Savaş Uyarısı

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Ortadoğu'daki ihlallere dikkat çekerek geniş kapsamlı bir savaş olasılığına karşı uyarıda bulundu.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 15:32
Sisi’den Ortadoğu İçin Kapsamlı Savaş Uyarısı

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Uyarıları

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, bölgedeki gerginliklere dikkat çekerek, "İsrail'in işgali ve ablukası altında bulunan Gazze ve Lübnan'da işlenen ihlallerin hesabının sorulamadığı" uyarısında bulundu. Sisi, BRICS Zirvesi çerçevesinde yaptığı konuşmada, Ortadoğu'nun büyük bir bölgesel savaş riski taşıdığını ifade etti.

BRICS Zirvesi'nde Önemli Mesajlar

Sisi, Rusya'da gerçekleştirilen Genişletilmiş BRICS+ Oturumu'nda, gelişmekte olan ülkelerin finansmana erişimini sağlamak için çok taraflı kalkınma bankalarının rolünün önemini vurgulayarak, uluslararası iş birliğinin kaçınılmaz hale geldiğini belirtti.

Uluslararası Hukukun İhlalleri ve Cezasızlık

Çatışmaların yayılmasının uluslararası ticaret ve tedarik zincirlerini tehdit ettiğini kaydeden Sisi, insani hukuk ihlallerinin günümüzdeki çifte standartların en büyük kanıtı olduğunu dile getirdi. Bu durumların, insani felaketler ve savaşların sürmesine yol açtığını belirtti.

BRICS'in Genişlemesi

Rusya'nın dönem başkanlığını üstlendiği 16. BRICS Zirvesi, 22-24 Ekim tarihleri arasında Kazan'da düzenleniyor. Gelişmekte olan ülkelerin daha fazla söz sahibi olabilmesi amacıyla 2006 yılında kurulan 'BRIC' grubu, 2011'de Güney Afrika'nın katılımıyla BRICS adını almıştır. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak 2023'te bu yapıdaki yerlerini almıştır.

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