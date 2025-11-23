Şişli E-5'te Trafiği Tehlikeye Düşürenlere Toplam 41 bin 507 TL Ceza

Şişli E-5'te trafiği tehlikeye düşüren sürücü ve yolcu yakalandı; Y.A. ve Y.T.'ye toplam 41 bin 507 TL idari para cezası uygulandı.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 23:42
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 23:42
Sosyal medyadaki görüntüler üzerine başlatılan inceleme sonucu 2 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçti. Yapılan incelemede, Şişli ilçesi E-5 Çağlayan mevkiinde bir aracın ani şerit değiştirerek trafik akışını tehlikeye düşürdüğü belirlendi.

Olayda araç sürücüsü Y.A. (27) ile sunroof'tan çıkarak emniyet kemeri kullanmayan yolcu Y.T. (29) aynı gün yakalandı. Yaşanan tehlikeli anlar kameralara yansıdı ve sosyal medyada paylaşıldı.

Her iki şahsa, toplam 41 bin 507 TL idari para cezası uygulandı. Uygulanan maddeler arasında sürücü belgesi geçici alındığı halde araç kullanmak, tehlikeli şerit değiştirmek, saygısızca araç kullanmak, emniyet kemeri kullanmamak yer alıyor.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, şüphelilerin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

