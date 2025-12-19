DOLAR
Sisli Havalar Uyarısı: Zararlı Partiküller Solunum Sağlığını Tehdit Ediyor

Uzmanlar, sisle birlikte PM10, PM5 ve PM2.5 partiküllerinin alçak seviyeye inerek solunabileceğini ve özellikle solunum hastalarında ciddi sağlık riskleri oluşturduğunu belirtiyor.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 11:55
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 11:55
Uzmanlardan Sisli Havalara Karşı Uyarı

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Mehmet Sinan Bodur, sisli havaların solunum sağlığı üzerindeki etkilerini anlattı.

"Aslında sis dediğimiz olay, atmosfer şartları ve hava sıcaklıklarıyla birlikte bulutların yeryüzüne doğru yaklaşmasıdır. Yani soluduğumuz havadaki nem miktarının artması anlamına gelir. Ancak sis tek başına masum değildir. Özellikle insan faaliyetleri, sanayi ve şehir yaşamıyla birlikte solunan havada birtakım zararlı partiküller birikmektedir. PM10, PM5 ve PM2.5 olarak adlandırdığımız bu partiküller şehir havasında yoğun şekilde bulunabilmektedir. Özellikle sisli havalarda bu partiküller ve zehirli toksik gazlar, sisin içindeki su buharıyla etkileşime girerek olumsuz sağlık sonuçlarına yol açmaktadır. Solunum hastalığı bulunan bireyler bu durumdan daha fazla etkilenmektedir. Özellikle PM2.5’in altındaki çok küçük partiküller yoğun şekilde kan dolaşımına geçebilmekte, bu da genel sağlığı ciddi biçimde olumsuz etkilemektedir" dedi.

Tarihten Uyarıcı Bir Örnek

Uzm. Dr. Bodur, tarihteki önemli bir örneğe işaret etti: "1952 yılında İngiltere’nin Londra kentinde yaşanan büyük sis felaketi bunlardan biridir. Aralık ayında, rüzgârın olmadığı yaklaşık bir hafta boyunca Londra’da görüş mesafesi bir metrenin altına düşmüştür. O yıllarda yoğun kömür kullanımı ve kömür madenleri nedeniyle sisle birlikte ağır bir hava kirliliği oluşmuş, on binlerce insan bundan etkilenmiştir. Resmî rakamlara göre bir hafta içinde yaklaşık 6 bin, bazı kaynaklara göre ise 10 bine varan ölümler yaşanmış; 100 bine yakın kişi sağlık kuruluşlarına başvurmuştur" ifadelerini kullandı.

Nasıl Korunmalı?

Dr. Bodur, halkı ve yetkilileri göreve çağırarak şunları vurguladı: "Biz sağlık profesyonelleri, özellikle göğüs hastalıkları uzmanları olarak halkımıza şunu özellikle vurgulamak istiyoruz: Sisli ve kirli havalarda, mümkünse kendi sağlığımızı korumak adına sokağa çıkmamaya özen göstermeliyiz. Bununla birlikte hava kalitesi yalnızca bireysel değil, aynı zamanda idari bir meseledir. Soluduğumuz havanın kalitesinin artırılması toplum olarak hepimizin sorumluluğu ve ortak bir zorunluluktur’’ diye konuştu.

Önemli: PM10, PM5 ve PM2.5 gibi partiküller sisli havalarda solunum yoluyla daha kolay taşınır. Özellikle kronik solunum hastaları ve hassas gruplar risk altındadır; mümkünse dışarı çıkmaktan kaçınılmalı ve yetkililer hava kalitesini iyileştirmek için önlem almalıdır.

Sisli havalarda korkutan zararlı partikül uyarısı

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

