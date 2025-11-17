Sıtkı Usta Çukurambar, Gana Büyükelçisi Sheikh Abdul Nasiru-Deen’i Ağırladı

Sıtkı Usta Çukurambar Şubesi, Gana Büyükelçisi Sheikh Abdul Nasiru-Deen ve heyetini sıcak bir atmosferde ağırladı; misafirperverlik ve gastronominin diplomasiye katkısı vurgulandı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 13:41
Sıtkı Usta Çukurambar, Gana Büyükelçisi Sheikh Abdul Nasiru-Deen’i Ağırladı

Sıtkı Usta Çukurambar, Gana Büyükelçisi Sheikh Abdul Nasiru-Deen’i ağırladı

Sıtkı Usta Çukurambar Şubesi, Gana Büyükelçisi Sheikh Abdul Nasiru-Deen ve beraberindeki heyete ev sahipliği yaptı. Ziyaret, karşılıklı memnuniyetin yüksek olduğu sıcak bir atmosferde gerçekleşti.

Ziyaretin detayları

Gana Büyükelçisi Sheikh Abdul Nasiru-Deen, şubede gösterilen misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türkiye’nin dostane yaklaşımını övdü. Büyükelçinin sözleri şöyle oldu: ’Türkiye’nin misafirperverliği her zaman takdire şayan. Sıtkı Usta’nın lezzetleri ve burada bize gösterilen ilgi, Ankara ziyaretimizi daha da özel kıldı. Misafirperverliğiniz için teşekkür ediyorum’.

Ev sahibi açıklaması

Sıtkı Usta Çukurambar Şubesi işletmecisi İbrahim Altunbay ise Büyükelçiyi ve heyetini ağırlamaktan duydukları memnuniyeti şu sözlerle ifade etti: ’Büyükelçimizi ve değerli misafirlerini şubemizde ağırlamak bizim için büyük bir onurdu. Kendilerini Sıtkı Usta ailesi olarak her zaman yeniden misafir etmekten büyük memnuniyet duyarız.’

Ziyaret, Türkiye’nin gastronomi kültürünün diplomasi masasında da etkili bir değer olduğuna vurgu yaparak, lezzetin ve misafirperverliğin kültürel ilişkilerdeki rolünü bir kez daha ortaya koydu.

