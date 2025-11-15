Sivas Beyaz Gelinliğini Giydi: Kartpostallık Kar Görüntüleri

Sivas beyaza büründü: Kartpostallık kar manzaraları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Sivas’ta dün sabah saatlerinde başlayan kar, gece saatlerinde etkisini artırarak devam etti. Sabah saatlerindeki yağışın ardından termometreler 4 dereceyi gösterdi ve kent beyaz bir örtüyle kaplandı.

Hafta sonuna beyaz örtüyle uyanan vatandaşlar, karlı manzaralarda fotoğraf çekerek günü belgeledi. Görüntüler kentte kartpostallık sahneler oluştururken, belediye ekipleri kar temizleme çalışması yürüttü.

Kent sakinlerinden duygusal tepkiler

Aydın Ardıç yaşadığı memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: "Sivas mükemmel bir şehir. Havası şu an çok güzel. Kar Sivas’a bir başka yakışıyor. Sivas’ın gezilecek görülecek çok güzel yerleri var herkese tavsiye ederim. Sakarya’da aşırı bir kar yağmadığı için Sivas’ta böyle bir karla karşılaşınca çocukluğuma döndüm. Doğal olarak da böyle bir kar görünce insan mutlu oluyor. Şuanda kendimi çocuk gibi hissediyorum."

Karın şehre kattığı değer

Celal Gezici ise Sivas’ın kış koşullarına vurgu yaparak, "Sivas’a kar yağdı çok güzel ve çok yakışıyor. Kar yağması Sivas’a bambaşka bir renk katıyor. Kar berekettir ve Sivas’a özgüdür. Sivas’ın kışı gerçekten kış, yazı da gerçekten yaz" dedi.

