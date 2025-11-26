Sivas OSB'de Yeşil Dönüşüm: Binlerce Fidan Toprakla Buluştu

Çevreci peyzaj çalışmalarıyla OSB'ye yeni nefes

Sivas Organize Sanayi Bölgesi'nde çevreye duyarlı çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Bölge yönetimi tarafından yürütülen peyzaj düzenleme çalışmaları kapsamında OSB genelinde bulunan yeşil alanlar ve koruma bandı yeniden hayat buluyor.

Çalışmalar çerçevesinde bugüne kadar 250 adet iğde, ahlat, badem ve alıç ile 350 adet sarıçam fidanı toprakla buluşturuldu. Doğayla uyumlu, sürdürülebilir bir sanayi anlayışı hedefleyen Sivas OSB, çevre düzenlemeleriyle bölgeye hem estetik bir görünüm kazandırıyor hem de ekolojik dengeye katkı sağlıyor.

OSB sınırları içinde oluşturulan OSB Meyve Bahçesi'ne yaklaşık 1300 adet elma, kayısı, vişne, dut, ayva, erik ve kiraz fidanı dikimi gerçekleştirildi.

Etkinliğe OSB Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Timuçin, OSB Müdürü Adem Kehci, Ak Parti Sivas İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, TOBB Kadın Kurulu Üyeleri ile çok sayıda sanayici ve çalışan katıldı.

SİVAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE ÇEVREYE DUYARLI ÇALIŞMALAR HIZ KESMEDEN SÜRÜYOR. BÖLGE YÖNETİMİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PEYZAJ DÜZENLEME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA OSB GENELİNDE BULUNAN YEŞİL ALANLAR VE KORUMA BANDI YENİDEN HAYAT BULUYOR.