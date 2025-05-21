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Sivas'ta 126 Bin 800 Makaron Ele Geçirildi

Sivas'ta düzenlenen operasyonda 126 bin 800 makaron ve kıyılmış tütün ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 21.05.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 16:38
Sivas'ta 126 Bin 800 Makaron Ele Geçirildi

Sivas'ta Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonu

Sivas'ta polis ekipleri, gerçekleştirilen operasyonla 126 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirdi. Bu başarılı operasyon, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinin, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmanın bir parçası olarak gerçekleştirildi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan araştırmalar sonucu, il merkezinde tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda, 3 bin 800'ü dolu olmak üzere 126 bin 800 makaron, 4 elektrikli ve 1 manuel sigara sarma makinesi ile 55 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltı ve Yasal İşlem

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla adli işlem başlatıldığı bildirildi. Sivas Emniyeti, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğinin altını çizdi.

Sivas'ta polis ekiplerince 126 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Sivas'ta polis ekiplerince 126 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

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