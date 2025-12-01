Sivas'ta 1750 Rakımlı Yağdonduran Geçidi'nde Kar Sürücülere Zor Anlar
Akşam yağmuru yüksek kesimlerde kara dönüştü
Sivas’ta akşam saatlerinde başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. 1750 rakımlı Yağdonduran Geçidi’nde etkili olan kar, sürücülere zor anlar yaşattı.
Kış mevsiminin gelmesiyle yurt genelinde hava sıcaklıkları düşerken, bölgedeki kar yağışı nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Zaman zaman yavaşlamak zorunda kalan sürücülerin bazıları kar nedeniyle ilerleyemediği görüldü.
