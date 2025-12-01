Sivas'ta 1750 Rakımlı Yağdonduran Geçidi'nde Kar Sürücülere Zor Anlar

Sivas'ta akşam başlayan yağmur yükseklerde kara dönüştü; 1750 rakımlı Yağdonduran Geçidi'nde etkili kar sürücülerin ilerlemesini güçleştirdi.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 21:42
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 21:42
Akşam yağmuru yüksek kesimlerde kara dönüştü

Sivas’ta akşam saatlerinde başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. 1750 rakımlı Yağdonduran Geçidi’nde etkili olan kar, sürücülere zor anlar yaşattı.

Kış mevsiminin gelmesiyle yurt genelinde hava sıcaklıkları düşerken, bölgedeki kar yağışı nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Zaman zaman yavaşlamak zorunda kalan sürücülerin bazıları kar nedeniyle ilerleyemediği görüldü.

HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİ İLE BİRLİKTE SİVAS’TA AKŞAM SAATLERİNDE BAŞLAYAN YAĞMUR, YÜKSEK KESİMLERDE YERİNİ KAR YAĞIŞINA BIRAKTI. BİN 750 RAKIMLI YAĞDONDURAN GEÇİDİ’NDE ETKİLİ OLAN KAR, SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI.

