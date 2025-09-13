Sivas'ta ayı saldırısı: 57 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde ayının saldırısına uğrayan Sevim Şahin (57), Suşehri Devlet Hastanesinde ilk müdahale sonrası helikopterle Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 16:30
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 16:30
Olayın detayları

Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Ballıca köyü Gümüşcek mezrasında kaybolan hayvanlarını aramaya çıkan Sevim Şahin (57)'e ormanda ayı saldırdı.

Ayağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Şahin, olay yerine gelen ekipler tarafından ambulansla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Şahin, ambulans helikopter ile Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

