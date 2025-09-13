Sivas'ta ayı saldırısı: 57 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı

Olayın detayları

Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Ballıca köyü Gümüşcek mezrasında kaybolan hayvanlarını aramaya çıkan Sevim Şahin (57)'e ormanda ayı saldırdı.

Ayağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Şahin, olay yerine gelen ekipler tarafından ambulansla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Şahin, ambulans helikopter ile Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.