Sivas'ta Boş Havuzda Mahsur Kalan İnek Kurtarıldı

Sivas'ın Danişment Gazi Mahallesi Ahırlar Bölgesi'nde ilginç bir kurtarma operasyonu gerçekleşti. Sahibinin elinden kaçarak bölgedeki Hamidiye Millet Bahçesi'ne giren bir inek, yaklaşık 3 metre derinliğindeki boş havuza düşerek mahsur kaldı.

Olayın hemen ardından, bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, ineği kurtarmak için hızlı bir şekilde harekete geçti. Halata bağladıkları ineği, bir iş makinesi yardımıyla güvenli bir şekilde havuzdan çıkararak sahibine teslim ettiler.

Bu olay, hem inek hem de sahipleri için büyük bir tehlikeyi ortadan kaldırmış oldu. Sivas'taki ekiplerin başarılı müdahalesi, hayvan kurtarma operasyonlarının ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Sivas'ta sahibinin elinden kaçarak boş havuza düşen inek AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Halata bağlanan inek iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sivas'ta sahibinin elinden kaçarak boş havuza düşen inek AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Halata bağlanan inek iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.