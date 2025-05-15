Sivas'ta Engellilere Temsili Askerlik Sevinci

Sivas'ta, 9 zihinsel ve bedensel engelli, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında gerçekleştirilen özel bir törende bir günlüğüne asker olmanın mutluluğunu yaşadı.

Sabah saatlerinde İl Jandarma Komutanlığı'na gelen engelliler, mihmandarlar eşliğinde kamuflaj giysilerini ve botlarını giyerek kısa bir eğitim aldılar. Komandolarla birlikte törene katılan engelliler, büyük bir coşkuyla ant içerek terhis olmanın sevincini doyasıya yaşadılar.

Tören sona erdikten sonra, temsili askerlik uygulaması gerçekleştiren engellilere terhis belgeleri, Sivas Vali Yardımcısı İhsan Maskar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Adem Taşkın ve Belediye Başkan Yardımcısı Esra Meran Uslu tarafından takdim edildi.

Engellilerden Tarık Aziz Karadağ'ın babası Emin Karadağ, kendilerine bu imkanı sağlayan ve çocuklarının mutlu bir gün geçirmesini sağlayan herkese teşekkür etti.

Sivas'ta 9 zihinsel ve bedensel engelli, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törende bir günlüğüne asker oldu.

Sivas'ta 9 zihinsel ve bedensel engelli, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törende bir günlüğüne asker oldu.