Sivas'ta Kar ve Tipi 230 Köy Yolunu Kapatmış Durumda

Sivas'ta Yoğun Kar ve Tipi Etkisi

Sivas'ta devam eden kar ve tipi etkisi, 230 yerleşim yerinin ulaşıma kapanmasına yol açtı. İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, il genelinde kapalı köy yollarının belirlenerek çalışmaların tüm hızıyla sürdürüldüğü bildirildi.

Acil Durumlara Öncelik Veriliyor

Yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve vefat gibi acil durumlar göz önünde bulundurularak öncelik verildiği belirtildi. Ekipler, kapanan yolların açılması için gece gündüz demeden mücadele ediyor.

Sivas'taki bu olumsuz hava koşullarının, bölgedeki günlük yaşamı etkilediği ve hızlı bir çözüm gerektiği vurgulanıyor.