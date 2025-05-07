Sivas'ta Kardeş Cinayeti: Maskeli Şüpheli Aranıyor

Sivas'ta İki Kardeş Bıçaklanarak Öldürüldü

Sivas'ın Kılavuz Mahallesi'nde meydana gelen menfur olayda, iki kardeş evlerinde bıçaklanarak hayatlarını kaybetti. Olayla ilgili ayrıntılar, Sivas Valiliği'nin açıklamaları ve polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla gün yüzüne çıktı.

Anne, Çocuklarını Kanlar İçinde Buldu

55. Sokak'taki bir apartmanın 12. katındaki daireye gelen anne, çocukları Umutcan (22) ve Melisa Şimşek'i (16) kanlar içerisinde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Kardeşler Plastik Kelepçeyle Bağlanmış

Polis ve sağlık ekipleri, yapılan incelemelerde kardeşlerin ellerinin plastik kelepçeyle arkadan bağlandığını, boğazlarına aldıkları bıçak darbeleri sonucu hayatlarını kaybettiklerini belirledi. İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay olay yerinde bilgi aldı.

Melisa Şimşek Milli Kayakçıydı

Kardeşlerin cenazesi, savcının olay yerindeki incelemeleri sonrası Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Öldürülen Melisa Şimşek'in aynı zamanda milli kayakçı olduğu ifade edildi. Olayla ilgili otopsi işlemleri devam etmektedir.

Şüphelinin Yakalanması İçin Çalışmalar Sürüyor

Sivas Valiliği, olay anında evde yalnız olan kardeşlerin bıçaklı saldırı sonucu hayatlarını kaybettikleri bilgisini paylaştı. Maskeli bir kişinin apartmana girdiği ve daha sonra ayrıldığı tespit edildi. Güvenlik kameralarındaki görüntülerden yola çıkarak şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kaybolan Baba ve Aile Durumu

Kardeşlerin babası Uğur Şimşek'in yaklaşık 5 yıl önce kaybolduğu aktarıldı. Olay sırasında anne Yıldızeli ilçesindeki köydeydi. Aileden gelen bilgiye göre, olay sırasında eve gelen maskeli saldırgan, kız kardeşi ve ağabeyi bıçaklayarak kaçtı.

Aile yakınları, çocukların efendi, nazik ve sakin karakterde olduğunu belirterek, "Onların hiçbir kötülüğü yoktu" dedi. Olayın aydınlatılması için Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın titizlikle devam ettiği bildirildi.

Sivas'ta iki kardeş evlerinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sivas'ta iki kardeş evlerinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.