Sivas'ta Kayıp 80 Yaşındaki Medet Uzun Demiryolu Yakınında Ölü Bulundu

Sivas’ta kayıp olan 80 yaşındaki Medet Uzun, Sivas-Kayseri karayolu İmaret köyü yakınında demir yolu kenarında ölü bulundu; kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 17:00
Sivas'ta kayıp olan 80 yaşındaki Medet Uzun, Sivas-Kayseri karayolu İmaret köyü yakınlarında demir yolu kenarında ölü olarak bulundu.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Medet Uzun'u arama çalışmaları sürerken, İmaret köyü mevkisinde demir yolu yakınında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Sağlık ekipleri ilk tespitlerde Uzun'un hayatını kaybettiğini belirledi.

İnceleme ve Soruşturma

Olay yerinde görevli polis ekipleri detaylı inceleme yaptı. Uzun’un kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucu belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

