Sivas’ta Maden Ocağında Göçük: S.Y. (66) İçin Kurtarma Çalışması Sürüyor

Sivas’ta Maden Ocağında Göçük

Divriği Çaltı köyünde 1 işçi göçük altında — kurtarma çalışmaları devam ediyor

Edinilen bilgilere göre Sivas’ın Divriği ilçesi Çaltı köyü mevkiindeki bir maden ocağında göçük meydana geldi. Olayda sahada çalışan S.Y. (66) göçük altında kaldı.

Madende bulunan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede bölgeye ulaşarak kurtarma çalışmasına başladı.

Kurtarma ekiplerinin S.Y.’yi çıkarma çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili gelişmeler geldikçe kamuoyuna duyurulacak.

