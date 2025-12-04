Sivas'ta Narkotik Operasyonunda 8 bin 246 Sentetik Ecza, 1 Tutuklama

Operasyon detayları

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı düşünülen 1 kişiyi gözaltına aldı.

Yakalanan şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, 8 bin 246 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalaması yapılan şahıs hakkında, ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti ve Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma Kabul Etme veya Bulundurma’ suçlamalarıyla işlem yapıldı.

Şüpheli, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu.

SİVAS’TA NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ.