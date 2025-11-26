Sivas’ta suç oranları yüzde 13 azaldı — Vali Şimşek açıkladı

Sivas’ta suç oranları yüzde 13 düştü

Valilikten güvenlik değerlendirmesi

Sivas Valiliği tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısında, Vali Yılmaz Şimşek ilde güvenlik ve kamu düzenine ilişkin son verileri paylaştı. Toplantıya İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı ve İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın da katıldı.

Vali Şimşek, 10 aylık güvenlik verilerinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla umut verici bir tablo ortaya koyduğunu belirterek, toplam olay sayısında %13 oranında azalma yaşandığını söyledi. Genel aydınlatma oranının ise %96 seviyesinden %98,2'ye yükseldiğini ifade etti.

Gözaltı ve silah operasyonları

Suç ve suçlularla mücadelede kararlılığın sürdüğünü vurgulayan Vali Şimşek, son 10 ayda hapis cezası ile aranan 966 kişinin yakalanarak adalete teslim edildiğini açıkladı. Aynı dönemde ruhsatsız silahlanmaya yönelik çalışmalarda 476 ruhsatsız silahın ele geçirildiği ve 571 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Narkotik ve uyuşturucu operasyonları

Narkotik ekiplerinin son 10 ayda gerçekleştirdiği 108 operasyon sonucunda, uyuşturucu imal ve ticareti yapan 125 şahsın yakalandığı kaydedildi. Vali Şimşek, "İster satıcı isterse kullanıcı olsun bu illetin kökünü kazıyana kadar uyuşturucu ile mücadelemiz kararlılıkla sürecektir" dedi.

Dolandırıcılık ve göçmen kaçakçılığına karşı çalışmalar

Toplantıda dolandırıcılık olaylarına da dikkat çekildi. Ekim ayında güvenlik güçlerinin, değeri 1 milyon TL olan sahte altınla vatandaşları dolandırmaya çalışan bir şahsı yakalayarak cezaevine teslim ettiği bildirildi. Ayrıca göçmen kaçakçılığına karşı yürütülen çalışmalarda, mobil göç araçları, yol kontrolleri ve planlı operasyonlar sayesinde yalnızca bu ay içerisinde 71 düzensiz göçmenin yakalanarak haklarında gerekli işlemlerin yapıldığı belirtildi.

Kış tedbirleri ve toplumsal duyarlılık

Kış mevsimine ilişkin alınan tedbirlerin Karayolları, İl Özel İdaresi, belediyeler ve ilgili kurumlarla koordineli şekilde tamamlandığı aktarıldı. Vali Şimşek, kar yağışı ve buzlanmanın arttığı günlerde trafik güvenliğinin daha riskli hale geldiğini, vatandaşların özellikle kış lastiği başta olmak üzere gerekli tedbirleri eksiksiz almaları çağrısında bulundu ve hemşehrilerine kazasız, huzurlu bir kış diledi.

Kadına yönelik şiddete karşı mesaj

Toplantı sonunda, 25 Aralık Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle Vali Şimşek, "Devletimiz, tüm kadınlarımızın bir buton uzağındadır. Bunun için sadece tüm kadınlarımızın KADES uygulamasını indirmeleri yeterli olacaktır" hatırlatmasında bulundu. Ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle "Kadına yönelik şiddet insanlığa ihanettir" anlayışıyla her türlü şiddetin yok olduğu bir Türkiye hedefiyle çalışmaların süreceğini vurguladı.

Kapanış mesajı

Vali Şimşek sözlerini, "2025 yılı 10 aylık güvenlik verilerini paylaştığımız Emin Şehir Toplantımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizler emin şehrimiz Sivas’ın huzur ve güvenliğini sağlamak için tüm birimlerimiz ile hız kesmeden çalışmaya devam edeceğiz. İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’nın önderliğinde ve sizlerin desteği ile ilimizde suç ve suçlularla amansız mücadelemizi her alanda sürdüreceğiz" şeklinde tamamladı.

