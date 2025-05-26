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Sivas'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde kamyon ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 20:24
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 20:24
Sivas'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Sivas’ta Kamyon ve Otomobil Çarpıştı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. M.Ö. (34) idaresindeki 58 ES 826 plakalı kamyon ile E.Ş. (39) yönetimindeki 38 NY 104 plakalı otomobil, Karakuz köyü yakınlarında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon devrildi.

Olay Yeri ve Kurtarma Çalışmaları

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü E.Ş. ile araçta bulunan Ş.Ş. (74) yaralandı. Araçta sıkışan E.Ş, Şarkışla Belediyesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı.

Yaralıların Durumu

Yaralılar, Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle...

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon devrildi.

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle...

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon devrildi.

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