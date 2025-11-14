Sivas'ta Yoğun Kar Nedeniyle Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı

Sivas-Malatya kara yolunda meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 22:14
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 22:14
Sivas'ta Yoğun Kar Nedeniyle Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı

Sivas'ta yoğun kar trafikte zincirleme kazaya yol açtı

Kaza detayları

Sivas'ta gün boyu süren kar yağışı ve akşam saatlerinde etkisini artıran tipi, Sivas-Malatya kara yolu Gürün yol ayrımında zincirleme bir trafik kazasına sebep oldu. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

M.Ç. idaresindeki 34 FFM 260 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu makaslama yaptı.

34 FCP 129 plakalı tırın sürücüsü T.K., yol kenarına çıkarak kazaya karışan sürücüye yardım ettiği sırada ikinci bir kaza meydana geldi.

Kangal istikametinden Sivas istikametine seyir eden E.Y. idaresindeki 34 EYP 27 plakalı otomobil, yol kenarında duran 34 FCP 129 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Türkan Çiftçi hayatını kaybetti.

Kazada otomobil içerisindeki F.D.Ç. ağır olmak üzere E.Y., A.Y., A.F.Ç. ve H.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

