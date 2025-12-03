Sivas'ta Yoğun Sis Görüşü 10 Metreye İndirdi

Soğuk Havanın Akşam Etkisi Kentte Görüldü

Sivas’ta akşam saatlerinde etkisini artıran soğuk hava, kent genelinde yoğun sis oluşmasına neden oldu. Hava sıcaklıklarının eksi 2 dereceye kadar düşmesiyle birlikte sis, görüş mesafesini ciddi oranda azalttı.

Özellikle kent merkezinde görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar indi ve görüş neredeyse yok denecek seviyelere düştü.

Sisin etkili olmasıyla sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti, dikkat ve tedbir gerektiren bir görünüm oluştu.

Soğuk hava ve yoğun sis akşam boyunca kentte etkili olmaya devam etti.

