Sivas'ta Yoğun Sis Görüşü 10 Metreye İndirdi

Sivas'ta akşam saatlerinde sıcaklık eksi 2 dereceye düşerken kent yoğun sise gömüldü; görüş yer yer 10 metreye indi, sürücüler trafikte güçlük yaşadı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 01:16
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 01:16
Sivas'ta Yoğun Sis Görüşü 10 Metreye İndirdi

Sivas'ta Yoğun Sis Görüşü 10 Metreye İndirdi

Soğuk Havanın Akşam Etkisi Kentte Görüldü

Sivas’ta akşam saatlerinde etkisini artıran soğuk hava, kent genelinde yoğun sis oluşmasına neden oldu. Hava sıcaklıklarının eksi 2 dereceye kadar düşmesiyle birlikte sis, görüş mesafesini ciddi oranda azalttı.

Özellikle kent merkezinde görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar indi ve görüş neredeyse yok denecek seviyelere düştü.

Sisin etkili olmasıyla sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti, dikkat ve tedbir gerektiren bir görünüm oluştu.

Soğuk hava ve yoğun sis akşam boyunca kentte etkili olmaya devam etti.

SİVAS’TA SICAKLIKLARIN EKSİ 2 DERECEYE KADAR DÜŞMESİYLE BİRLİKTE AKŞAM SAATLERİNDE KENT, GÖRÜŞ...

SİVAS’TA SICAKLIKLARIN EKSİ 2 DERECEYE KADAR DÜŞMESİYLE BİRLİKTE AKŞAM SAATLERİNDE KENT, GÖRÜŞ MESAFESİNİ NEREDEYSE YOK EDEN YOĞUN SİS ÖRTÜSÜNÜN ALTINDA KALDI.

SİVAS’TA SICAKLIKLARIN EKSİ 2 DERECEYE KADAR DÜŞMESİYLE BİRLİKTE AKŞAM SAATLERİNDE KENT, GÖRÜŞ...

İLGİLİ HABERLER

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rize'de Yoğun Kar Yağışı: Avusor ve Huser Yaylalarında Zor Anlar
2
Sivas'ta Yoğun Sis Görüşü 10 Metreye İndirdi
3
Niyazi Nefi Kara: 'Külçe altınları televizyonda gördüm' — Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi
4
Bakan Göktaş: Engelli Bireylerin Tam Katılımı Hepimizin Ortak Sorumluluğu
5
Dilovası parfüm fabrikası yangını: Hakaret paylaşımı yapan 2 kişi tutuklandı
6
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'ten 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı
7
Başakşehir'de Restoran Yangını: 13 Katlı Siteyi Duman Sardı, Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde