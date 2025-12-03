Sivas'ta Yoğun Sis Masalsı Görüntüler Oluşturdu

Sivas'ta gece etkili olan yoğun sis, kent merkezini örterek havadan masalsı görüntüler oluşturdu; sis güneşle birlikte dağıldı.

Kent merkezini tamamen örten sis havadan görüntülendi

Sivas’ta gece saatlerinden bu yana etkisini gösteren yoğun sis, kente masalsı görüntüler armağan etti.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğü kentte, gece boyunca etkili olan sis tabakası güneşin doğuşuna kadar sürdü.

Günün ilk ışıklarında kent merkezini tamamen yutan sis tabakası, havadan görüntülendi. İzlenen görüntüler, sisin kentin siluetini nasıl örttüğünü gözler önüne serdi.

Güneşin etkisini göstermesiyle birlikte sis tabakası yavaş yavaş dağıldı ve şehir normal görünümüne döndü.

