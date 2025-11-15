Siverek'te '6136 SKM' Operasyonu: Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde JASAT ve jandarma ekiplerinin '6136 SKM' operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi; 2 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 16:50
Siverek'te JASAT ve Jandarma Ortak Operasyonu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, JASAT ekipleri tarafından yürütülen "6136 SKM" kapsamında Bucak ve Karacadağ Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleriyle birlikte 4 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Operasyon Detayları

Ekiplerin 4 adreste yaptığı aramalarda ele geçirilenler arasında; 4 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet Mauser piyade tüfeği, 4 kalaşnikof şarjörü, 266 adet değişik çap ve ebatta fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 tabanca şarjörü yer aldı.

Şüpheliler ve Soruşturma

Olayla ilgili yürütülen adli süreçte, 2 şüpheli tutuklandı. Ayrıca 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bir şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

