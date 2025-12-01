Siverek'te Apartman Girişinde Motosiklet Yangını

Siverek'te Ofis Mahallesi 15. Sokak'ta apartman girişine park edilen motosiklet gece alev aldı; plakasız, şasi numarası kazınmış motosiklet çekiciyle kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 01:13
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 01:13
Olayın Detayları

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir apartmanın girişine park edilen motosikletin alev alması, bina sakinleri ve mahallede paniğe neden oldu.

Olay, gece geç saatlerde Ofis Mahallesi 15. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmanın girişine bırakılan motosiklet bir anda alev aldı ve yoğun duman yükseldi.

Dumanı fark eden bina sakinleri, alev alan motosikleti dışarı çıkardı ve itfaiye ile polis ekiplerine haber verdi. Yoğun duman nedeniyle olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı; bina sakinleri ve mahallede kısa süreli panik yaşandı.

İlk incelemelere göre motosikletin plakasız olduğu ve şasi numarasının kazıldığı tespit edildi. Motosiklet, detaylı inceleme için çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Polis ekipleri, motosikletin sahibini bulmak ve yangının çıkış nedenini belirlemek üzere çalışma başlattı.

