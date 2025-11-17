Siverek’te JASAT Operasyonu: 12 Yıl 6 Ay Aranan S.B. Yakalandı — 18 Yıl 9 Ay Hapis

Şanlıurfa Siverek’te JASAT ekipleri, 12 yıl 6 aydır aranan S.B.’yi Dicle Mahallesi’nde yakalayarak adliyeye sevk etti.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 17:47
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 17:47
Siverek’te JASAT Operasyonuyla Yakalanan Şahıs Adliyeye Sevk Edildi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 12 yıl 6 aydır aranan şahıs JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalandı.

Takip ve Operasyon Detayları

Edinilen bilgilere göre, Siverek İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü titiz çalışmalar kapsamında, S.B. (48) isimli şahsın izini sürdü. Şahsın; "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahla tehdit, sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması-taşınması-bulundurulması ve mala zarar verme" suçlarından toplam 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

JASAT ekipleri, Dicle Mahallesinde saklandığı belirlenen S.B.’yi, Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ile ortak düzenlenen operasyon sonucu kıskıvrak yakaladı.

Gözaltı ve Adliyeye Sevk

Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

FİRARİ YAKALANDI

