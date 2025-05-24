Sofya Opera ve Balesi, İstanbul Opera Festivali'nde Sahne Alacak

Sofya Opera ve Balesi, İstanbul'da Sanatseverlerle Buluşuyor

Sofya Opera ve Balesi, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (DOB) tarafından düzenlenen 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'nde sanatseverlerle bir araya gelecek.

29 Mayıs'ta saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi (AKM) sahnesinde yer alacak olan topluluk, dikkat çekici prodüksiyonlarıyla festivalin en çok beklenen etkinliklerinden biri oluyor.

“Elektra” Operası

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dan gelen topluluk, ünlü besteci Richard Strauss'un başyapıtı olan “Elektra” operasını izleyicilerin beğenisine sunacak.

Yunan trajedisinin derin temalarını irdeleyen eser; intikam, adalet ve aile bağları gibi güçlü konuları dramatik bir şekilde ele alıyor. Hugo von Hofmannsthal tarafından kaleme alınan eserin librettosu, Sophokles'in klasik tragedyasından ilham alınarak hazırlandı.

Sahnede yer alacak olan orkestra şefi Evan-Alexis Christ, ayrıca eserin rejisörlüğünü üstlenen Plamen Kartaloff ile birlikte çalışacak.

Detaylı Prodüksiyon

Operanın koreografisini Fredy Franzutti, kostüm tasarımlarını Leo Kulash, dekor düzenlemelerini Sven Jonke ve ışık tasarımını Andrej Hajdinjak üstleniyor.

Temsilde önemli roller şu isimler tarafından canlandırılacak:

Klytaemnestra rolünde Gergana Rusekova

rolünde Elektra rolünde Lilia Kehayova

rolünde Chryzothemis rolünde Tsevetana Bandalovska

rolünde Orest rolünde Atanas Mladenov

rolünde Aegisth rolünde Daniel Ostretsov

Sofya Opera ve Balesi'nin İstanbul'daki performansı, opera tutkunları için kaçırılmaması gereken bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

Sofya Opera ve Balesi, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün (DOB) düzenlediği 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'nde sanatseverlerle buluşacak.

Sofya Opera ve Balesi, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün (DOB) düzenlediği 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'nde sanatseverlerle buluşacak.