Söğüt-Bozüyük Kara Yolu 2026 Yatırım Programına Alındı

Söğüt-Bozüyük kara yolu yatırımının 2026 programına alınması ve 15 Ocak 2026 tarihli Resmî Gazete ilanı, Başkan Durgut tarafından duyuruldu.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 14:21
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 14:21
Söğüt-Bozüyük Kara Yolu 2026 Yatırım Programına Alındı

Söğüt-Bozüyük Kara Yolu 2026 Yatırım Programına Alındı

Yıllardır bekleyen proje resmiyete kavuştu

Bilecik’in Söğüt ilçesinde uzun yıllardır gündemde olan ve kamulaştırmaları tamamlanmasına rağmen yatırım programına alınamayan Söğüt-Bozüyük kara yolu projesi, yürütülen takip ve yoğun girişimler sonucunda hayata geçiriliyor.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, projenin 2026 yılı programına alındığını açıkladı. Başkan Durgut, sürecin sonunda elde edilen bu gelişmenin ilçe için önemine vurgu yaparak destek verenlere teşekkür etti.

Başkan Durgut konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Bu önemli sürecin hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Genel Başkanımız, Bilge Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli’ye, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Ankara Milletvekilimiz Sadir Durmaz’a, Bilecik Milletvekilimiz Halil Eldemir’e ve emeği geçen tüm kurumlarımıza ilçemiz adına teşekkür ediyoruz. Söz konusu yatırım programı kabulü 15 Ocak Perşembe 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak resmiyet kazanmıştır. Söğüt’ümüz için canla başla, üretken belediyecilik anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Projenin yatırım programına alınmasıyla birlikte, Söğüt-Bozüyük kara yolunda bekleyen altyapı ve ulaşım sorunlarının çözümü için adımların hızlanması bekleniyor. Belediye yetkilileri, sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANI FERHAT DURGUT

SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANI FERHAT DURGUT

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar'da 143 Bin Öğrenci Karnelerini Alıp Yarıyıl Tatiline Çıktı
2
Sinop’ta yaban domuzu yakalayan vatandaşa 14 bin 911 lira ceza
3
Afyonkarahisar'da Isıl İşlem Fırınlarına ISPM-15 Denetimi
4
Söğüt-Bozüyük Kara Yolu 2026 Yatırım Programına Alındı
5
Şadi Özdemir Koza Kütüphane'de finaller öncesi öğrencilere moral verdi
6
Semih Balaban 2025'i Değerlendirdi: Yunusemre'nin 2026 Vizyonu
7
Afyonkarahisar'da Genç Ar-Ge İstişare Toplantısı: Öğrencilerden Proje Önerileri

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları