Söğüt-Bozüyük Kara Yolu 2026 Yatırım Programına Alındı

Yıllardır bekleyen proje resmiyete kavuştu

Bilecik’in Söğüt ilçesinde uzun yıllardır gündemde olan ve kamulaştırmaları tamamlanmasına rağmen yatırım programına alınamayan Söğüt-Bozüyük kara yolu projesi, yürütülen takip ve yoğun girişimler sonucunda hayata geçiriliyor.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, projenin 2026 yılı programına alındığını açıkladı. Başkan Durgut, sürecin sonunda elde edilen bu gelişmenin ilçe için önemine vurgu yaparak destek verenlere teşekkür etti.

Başkan Durgut konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Bu önemli sürecin hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Genel Başkanımız, Bilge Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli’ye, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Ankara Milletvekilimiz Sadir Durmaz’a, Bilecik Milletvekilimiz Halil Eldemir’e ve emeği geçen tüm kurumlarımıza ilçemiz adına teşekkür ediyoruz. Söz konusu yatırım programı kabulü 15 Ocak Perşembe 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak resmiyet kazanmıştır. Söğüt’ümüz için canla başla, üretken belediyecilik anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Projenin yatırım programına alınmasıyla birlikte, Söğüt-Bozüyük kara yolunda bekleyen altyapı ve ulaşım sorunlarının çözümü için adımların hızlanması bekleniyor. Belediye yetkilileri, sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANI FERHAT DURGUT