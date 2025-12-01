Söğüt’te Marulda İyi Tarım Uygulamaları Eğitimi — Bilecik

Söğüt’te 'Söğüt’te marul daha bi’ iyi' projesi kapsamında üreticilere marulda iyi tarım uygulamaları eğitimi verildi.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 10:11
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 10:11
Bilecik’in Söğüt ilçesinde üreticilere marulda iyi tarım uygulamaları eğitimi düzenlendi.

Eğitim ve katılımcılar

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "İyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve kontrolü projesi" kapsamında, Söğüt ilçesinde uygulanan "Söğüt’te marul daha bi’ iyi projesi" çerçevesinde üreticilere yönelik bir eğitim programı düzenlendi.

Toplantıda, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdem Gülümser ile Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü personeli ve ilk yardım uzmanı İskender Alim üreticilere eğitim verdi.

Hedef ve değerlendirme

Yetkililer, "İyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması ve üreticilerin bilinçlendirilmesi amacıyla çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir" ifadeleriyle eğitimin önemine vurgu yaptı.

