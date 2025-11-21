Söke Bağarası'nda 300 metrelik yağmur suyu hattı çalışmaları hızlandı

ASKİ, Söke Bağarası Mahallesi'ne 300 metrelik betonarme yağmursuyu hattı döşüyor; 1 milyon 750 bin TL'lik yatırım kısa sürede tamamlanacak.

Yayın Tarihi: 21.11.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 15:36
Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (ASKİ) Söke'nin Bağarası Mahallesindeki yeni yağmursuyu hattı çalışmaları hızla devam ediyor. Proje, bölgenin altyapısını güçlendirerek olası su birikintileri ve taşkınlara karşı önlem almayı hedefliyor.

Çalışma kapsamında 300 metre uzunluğunda betonarme boru döşeniyor ve bölgeye yeni bir yağmursuyu hattı inşa ediliyor. Projenin toplam maliyeti 1 milyon 750 bin TL olarak açıklandı; çalışmaların kısa süre içinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.

Başkan Çerçioğlu'nun değerlendirmesi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu:

"Güzel Aydınımızın dört bir yanında hayata geçirdiğimiz çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Yatırımlarımızı, projelerimizi ve çalışmalarımızı hayata geçiriyor, hizmetlerimizi hemşehrilerimiz ile buluşturuyoruz. 17 ilçemizin tamamında çalışmalarımıza devam edeceğiz"

